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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 12,80 11,56 10,73 Koza Madencilik 2,39 2,18 9,63 Koza Altın 19,13 17,73 7,90 İpek Doğal Enerji 1,96 1,88 4,26 Çelebi 28,50 27,34 4,24 Kardemir (D) 1,67 1,61 3,73 Netaş Telekom. 13,00 12,56 3,50 Aksa Enerji 4,00 3,87 3,36 Selçuk Ecza Deposu 4,05 3,93 3,05 Petkim 5,92 5,75 2,96 TAV Havalimanları 17,73 17,25 2,78 Alkim Kimya 27,24 26,60 2,41 Soda Sanayii 6,37 6,25 1,92 Carrefoursa 6,68 6,56 1,83 Bim Mağazalar 63,60 62,50 1,76 Bizim Mağazaları 11,91 11,72 1,62 Eczacıbaşı İlaç 4,41 4,34 1,61 Nurol GMYO 4,45 4,39 1,37 Koç Holding 16,59 16,37 1,34 Pegasus 19,12 18,88 1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Kaynak: AA
Etiketler; #BIST 100 #BIST Şirketleri #Borsada en çok değer kazanan hisseler
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