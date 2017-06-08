Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.562 -1,44 BIST SINAİ 105.077 0,71 BIST GIDA, İÇECEK 120.502 0,06 BIST TEKSTIL, DERİ 24.079 -0,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.964 0,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.718 0,97 BIST TAŞ, TOPRAK 79.661 0,21 BIST METAL ANA 164.062 0,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 151.787 0,37 BIST MADENCİLİK 27.598 7,00 BIST HİZMETLER 62.423 0,60 BIST ELEKTRİK 3.503 1,28 BIST ULAŞTIRMA 77.318 -0,75 BIST TURİZM 7.772 -0,21 BIST TİCARET 171.500 1,68 BIST İLETİŞİM 30.452 0,41 BIST SPOR 60.776 -0,73 BIST İNŞAAT 81.693 -0,16 BIST MALİ 126.944 0,12 BIST BANKA 164.979 -0,31 BIST SİGORTA 241.056 2,76 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 34.461 0,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.201 0,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.694 0,67 BIST TEKNOLOJİ 101.298 -0,10 BIST BİLİŞİM 27.315 -0,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.055 -0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)