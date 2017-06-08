Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 474.032.673 Türk Hava Yolları 452.926.044 Koza Madencilik 197.775.093 Petkim 189.971.910 Koç Holding 165.582.244 Akbank 153.694.100 Kardemir (D) 135.715.646 T. Halk Bankası 133.622.045 Emlak Konut GMYO 130.075.601 Turkcell 129.980.503 Galatasaray Sportif 102.001.499 Ereğli Demir Celik 87.208.188 Eczacıbaşı İlaç 85.814.037 İş Bankası (C) 84.850.696 Koza Altın 84.033.360 Yapı ve Kredi Bank. 82.464.772 İpek Doğal Enerji 76.317.705 Pegasus 70.835.738 Aksa 69.965.925 Netaş Telekom 69.392.602

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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