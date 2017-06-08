İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 135.483 0,28 BIST ANKARA 117.780 -0,31 BIST ANTALYA 52.228 0,91 BIST BALIKESİR 84.304 0,13 BIST BURSA 186.015 0,86 BIST DENIZLI 81.326 0,24 BIST ISTANBUL 92.540 0,50 BIST IZMIR 127.802 2,82 BIST KAYSERI 257.549 -0,23 BIST KOCAELI 179.447 -0,33 BIST KONYA 56.794 1,04 BIST TEKIRDAĞ 163.940 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Borsada şehir endekslerinin değişimi #BIST Şirketleri #BIST 100
banner863
Önceki Haber
Futbol: 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası
Sonraki Haber
İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.