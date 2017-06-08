Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 135.483 0,28 BIST ANKARA 117.780 -0,31 BIST ANTALYA 52.228 0,91 BIST BALIKESİR 84.304 0,13 BIST BURSA 186.015 0,86 BIST DENIZLI 81.326 0,24 BIST ISTANBUL 92.540 0,50 BIST IZMIR 127.802 2,82 BIST KAYSERI 257.549 -0,23 BIST KOCAELI 179.447 -0,33 BIST KONYA 56.794 1,04 BIST TEKIRDAĞ 163.940 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: