Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, “Mevcut ekonomik faaliyetler ve muhtemel gelişimleri, kapsamlı şekilde değerlendirildiğinde Fed'in yakında tekrar faiz artırmasının uygun olacağına karar vermek makul.” dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, iç ve dış ekonomik şartların yeni bir faiz artışını desteklediğini belirterek, “Ekonomik faaliyetler ve muhtemel gelişimleri, kapsamlı şekilde değerlendirildiğinde Fed'in yakında tekrar faiz artırmasının uygun olacağına karar vermek makul.” dedi.



New York Ekonomi Derneğinde konuşan Brainard, Fed’in kademeli sıkılaştırma politikasını, enflasyondaki durgunluk sürmezse desteklemeye devam edeceğini belirtti.



Brainard, küresel ekonominin son yılların en iyi performansını gösterdiğine işaret ederek, “Uzun yıllardır ilk defa hem ülkemizde hem yurtdışında senkronize büyümenin işaretlerini görüyoruz. Küresel riskler dengesi daha olumlu hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Son verilerin Amerikan ekonomisinin gücünü koruduğunu gösterdiğini kaydeden Brainard, “Tüketici harcamaları 2017’nin ilk çeyreğinde zayıftı ancak şimdiye kadar gelen veriler harcamaların ikinci çeyrekte toparlanacağı görüşüyle uyumlu. Buna ilaveten, finansal şartlar son dönemdeki volatiliteye rağmen süregelen büyümeyi destekliyor” değerlendirmesini yaptı.



İstihdam ve enflasyondan farklı sinyaller

Öte yandan, enflasyon ve istihdam verileri arasında bazı çelişkiler gördüğünü belirten Brainard, ülkede istihdamın son 3 ayda ortalama 175 bin artmasına ve işsizliğin yüzde 4,4’e gerilemesine karşın çekirdek enflasyonun yüzde 1,5 ile geçen yılki seviyesinde kaldığını anımsattı.

Brainard, ekonominin tam istihdama yakın olmasına karşın artmayan ücretleri ve enflasyonu “bilmece” olarak nitelendirirken, “Eğer enflasyondaki eksiklik ile istihdamdaki ilerleme arasındaki çelişki ısrarla devam ederse, bu politika faizine yönelik beklentilerimi yeniden değerlendirmeme neden olabilir. Ancak böyle bir karar almak için henüz çok erken.” ifadelerini kullandı.

Fed’in en “güvercin” üyelerinden Lael Brainard, enflasyonun artmamasına yönelik endişelere rağmen diğer göstergelerin yeni bir faiz artışını desteklediğini belirterek, “Mevcut ekonomik faaliyetler ve muhtemel gelişimleri, kapsamlı şekilde değerlendirildiğinde Fed'in yakında tekrar faiz artırmasının uygun olacağına karar vermek makul.” dedi.

