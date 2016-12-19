Brent petrol 55 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, 55 doların üzerine çıktı.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında değer kazanan doların petrol fiyatlarını baskı altına almasıyla geçen hafta 53,13 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, daha sonra gelen tepki alımları ile haftayı 55,24 dolardan tamamladı.



Yeni haftaya 55,28 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 55,40 dolardan işlem görüyor.



Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda 52,15 dolarda seyrediyor.



Analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini belirterek, Fed Başkanı Janet Yellen'ın akşam saatlerinde yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.



Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 54 doların destek, 56 doların direnç seviyesinde olduğunu dile getiren analistler, hafta genelinde, yarınki Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD ve Avrupa'da da başta büyüme olmak üzere açıklanacak maroekonomik verilerin izlenmesi gerektiğini kaydetti.