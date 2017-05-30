"Dünyayı kasıp kavuran, ekonomik zararlara neden olan ve birçok ülkede bürokratik işleyişi durduran siber güvenlikle ilgili WanaCrypt0r virüsü, dünyada hastalık gibi yayılıyor. Bu bize gösteriyor ki önümüzdeki günlerde bu ve benzeri birçok virüs bu şekilde yayılma potansiyeline sahip"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, dünyayı kasıp kavuran, ekonomik zararlara neden olan ve birçok ülkede bürokratik işleyişi durduran siber güvenlikle ilgili WanaCrypt0r virüsünün dünyada hastalık gibi yayıldığını belirterek, "Bu bize gösteriyor ki önümüzdeki günlerde bu ve benzeri birçok virüs bu şekilde yayılma potansiyeline sahip." dedi.



Sayan, BTK'de düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bütün sektörleri etkileyen iletişim teknolojilerinin, ülkenin güvenliğinde önemli bir tuttuğunu dile getirerek, bu nedenle haberleşmenin ileri teknoloji kapasitesinin artırılmasıyla üretim kabiliyeti ve istihdam ortamıyla Türkiye'nin en geniş havzalarının başında geldiğini söyledi.



Siber güvenlik konusundaki çağrılarının dalga dalga yayılarak, benzer etkinliklerin yapıldığını, hem kamuoyu hem de ciddi farkındalık oluşturmanın sevincini yaşadıklarını bildirerek, 2023 hedefleri çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.



Dünyayı kasıp kavuran, ekonomik zararlara neden olan ve birçok ülkede bürokratik işleyişi durduran siber güvenlikle ilgili WanaCrypt0r virüsünün dünyada hastalık gibi yayıldığına dikkati çeken Sayan, "Bu bize gösteriyor ki önümüzdeki günlerde bu ve benzeri birçok virüs bu şekilde yayılma potansiyeline sahip. USOM ve BTK'deki arkadaşlarımızın çalışmasıyla büyük zarar ve ziyanın önüne geçildi. Arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bunların devamı ancak bugün burada olan sektörün paydaşlarıyla mümkün olacak." diye konuştu.



Sayan, Türkiye'nin siber güvenliğini en üst noktada tutmasını istediklerini dile getirerek, yüksek standartlı teknolojiyle donatılmış haberleşme sektörü için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.