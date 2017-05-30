Konya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezunlarına istihdam garantisi veriyor

Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesi'nde 2012'de eğitime başlanan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezunlarına istihdam garantisi veriyor.

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOS'ta eğitim veren Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığınca proje okulu ilan edildiğini söyledi.

MEB ve KOS Bölge Müdürlüğü işbirliğince eğitim veren okulun müfredatında ve yönetiminde sanayicilerin de söz sahibi olacağını aktaran Kütükcü, okulun idareci ve öğretmen atamalarında ise niteliğin ön şart olarak aranacağını vurguladı.

Kütükcü, bu okulun Türkiye'nin 8'inci proje okulu olduğuna dikkati çekerek Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



Öğrenciler de öğretmenler de teşvik edilecek

KOS'taki liseyi kentin en çok tercih edilen meslek lisesi haline getirmek için öğrenci ve öğretmenleri teşvik edici mekanizmalar hayata geçireceklerini anlatan Kütükcü, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar okulumuzun eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla çok önemli yatırımlar yaptık. 600 öğrenci kapasiteli ve 20 derslikli lisemize, 4 atölye binası kazandırarak, öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda pratik ağırlıklı bir eğitim sürecinden geçmesini sağladık. Ayrıca 200 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ve sosyal tesis alanları ile lisemiz, son derece modern bir yapıya kavuştu. Öğrencilerimize ücretsiz servis imkanı sunuyor, burs ve istihdam garantisi veriyoruz. Artık sanayicilerin ihtiyacı olan vasıflı insan kaynağı buradan yetişecek ve bu okulun mezunları işsiz kalmayacak. Eğitimci niteliğini artırmak ve daha kaliteli bir eğitim süreci yürütmek için çalışıyoruz."



Dijital laboratuvar kurulacak

Kütükcü, KOS olarak bir yandan sanayinin mevcut nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını, bir yandan da "Mesleki Eğitimde Endüstri 4.0" vizyonuyla hareket ettiklerini dile getirerek "Bu doğrultuda bölge okulumuzda mevcut atölyelere ek olarak bir de dijital laboratuvar kurma çalışmaları yürütüyoruz." dedi.