Borusan, internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için 3 sene önce geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldı. Bukoli, Haziran sonu itibariyle faaliyetlerine son verecek. Geçtiğimiz günlerde sektörün en büyüklerinden Markafoni de Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bukoli adına iş ortaklarına gönderilen yazıda şirketin faaliyetlerine son verileceği duyuruldu.



2014 yılında faaliyetlerine başlayan Bukoli, kısa sürede hızlı bir şekilde büyümüştü. Şirket 5 yıl sonunda İstanbul’da 2 bin 500 teslimat noktasına ulaşmayı ve takip eden 1.5 yıl içerisinde de İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’ya hizmet götürmeyi hedefliyordu.



Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, Bukoli'nin neden kapandığına dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Şirketin kısa süre içerisinde yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.



BUKOLİ NE YAPIYORDU?



Borusan Lojistik İnovasyon Ekibi tarafından geliştirilen Bukoli, internet alışverişi yapan kullanıcıların evde veya ofiste siparişlerini bekleme problemine son vermek, esnaftan oluşan teslim noktalarına ek gelir imkanı sunmak ve e-ticaret firmalarına alternatif bir teslimat seçeneği sunmak amacıyla geliştirilmişti. Kullanıcı ister yolunun üstündeki esnaftan ister merkezi noktalardaki akıllı makinelerden gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden ürününü teslim alabiliyordu.



Bukoli halen İstanbul’da 33 ilçede, 600'den fazla teslimat noktasında faaliyet gösteriyordu.



MARKAFONİ DE KAPATMIŞTI



Öte yandan, Türkiye'de 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni de geçtiğimiz günlerde web sitelerinde yaptıkları duyuruyla Türkiye'deki operasyonlarını sonlandıracağını açıklamıştı.



Bir süredir üreticilerle sorunlar yaşadığı bilinen ve satılacağı yönünde dedikodular yapılan, Markofoni'nin sitesinde yer alan mesajda ise kapanma tarihi olarak 30 Haziran verildi. Bu tarihe kadar olan sevkiyatlar devam edecek ve standart işleyiş devam edecek.



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