Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya pazarlarının talepleri doğrultusunda üretim yapılması amacıyla Yenişehirli çiftçilere "hibrit biber" fidesi dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya pazarlarının talepleri doğrultusunda üretim yapılması amacıyla Yenişehirli çiftçilere "hibrit biber" fidesi dağıtıldı.

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım garantisi verilirken, üretilen biberler Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarım AŞ tarafından ihraç edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünya pazarlarında yer bulabilecek kalitede olmasına rağmen, iç piyasada fiyatı oldukça düşen ürünlerin hak ettiği değeri bulması amacıyla Tarım AŞ aracılığıyla ihracata yönelen Büyükşehir Belediyesi, dünya pazarlarını tarayarak ne tür ürünler istendiğini tespit etti.

Bu tespitler doğrultusunda dünya pazarlarına yönelik üretim yapmak amacıyla, Yenişehir ilçesindeki 11 biber üreticisine 114 bin "hibrit biber" fidesi dağıtıldı. Dağıtılan fidelerin maliyetinin 3'te 2'si Tarım AŞ, kalan kısmı da çiftçiler tarafından karşılanırken, çiftçiler ödemeyi hasat döneminde yapacak.

Yetiştiricilere sözleşmeli üretim modeliyle satın alma garantisi verilirken, üretilen biberler, Tarım AŞ tarafından ihraç edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, verimli Yenişehir ovasında üretimin her alanda gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlerin dünya pazarlarında yer bulması için sürekli çalıştıklarını aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, dünya pazarlarını geziyor. Hangi kalitede, ne çeşit ürün istendiğini tespit ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda, dünya pazarlarının talebi olan Hibrit Moster F1 Demre cinsi biberlerin yetiştirilmesi için üreticilerimize fide dağıtıyoruz. Bu biberler, Tarım AŞ tarafından ihraç edilecek. Artık kaliteli üretip, dünyaya satacağız. Bizim tek hedefimiz var, o da üreticinin yüzünün gülmesi."