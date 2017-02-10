Büyükanneleri sevindiren proje

Torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere 12 ay süreyle aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan "Büyükanne Projesi"ne, pilot illerden biri seçilen Tekirdağ'daki büyükannelerden destek geldi

Pilot illerden biri seçilen Tekirdağ'daki büyükanneler, ilk etapta 6 bin aileyi kapsayan "Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi"ni destekliyor.

Üç yaşını doldurmayan torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere 12 ay süreyle aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayacak projeye, kentteki büyükannelerden destek geldi.

Torunun bakımını üstlenen İslim Özmen (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirilecek projenin hem büyükannelere hem de çalışacak annelere faydalı olacağını söyledi.

Hükümet yetkililerine teşekkür eden Özmen, "Üç kızım var ve çocuk yapmıyorlardı çünkü çalışmak istiyorlar ve çocuklara bakamıyorlar. Genel olarak proje çok güzel ve destekleyici. Kadınlar bu şekilde öz güven sahibi ve daha sosyal olurlar. Verilen 425 lira az bir para değil, bir fakir için güzel bir para. Benim bu paraya ihtiyacım yok ancak torunumun eğitimi için harcarım. Ona hediye alırım. Hayır kurumlarına da veririm." diye konuştu.



"Bu proje ile genç nüfusumuz da artar"

Büyükanne Servet Ertemel (55) de iki torunu olduğunu, büyükannelerin torunlarına para almadan da bakabileceğini ancak bu projeyle kadınların sosyalleşeceğini anlattı.

İlerleyen dönemlerde büyükannelere ayrılacak bütçenin artacağını düşündüğünü belirten Ertemel, "Çok güzel bir proje. Hükümetimizin bu projeyi yapmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu parayı hem kendime hem de torunlarıma harcarım. Anne babaların çok çocuk yapmamasının bir nedeni de çocuklarına bakmak zorunda olmaları ancak büyükanneler bakarsa daha çok çocuk sahibi olabilirler ve ben bunu desteklerim. Diğer torunlarıma da bakarım. Bu proje ile genç nüfusumuz da artar." ifadelerini kullandı.

Eşinin geliri ile 2 torun büyüttüğünü kaydeden Mine Baykal (59) da "Verilen parayı kendimize değil, torunlarımıza harcayacağız zaten. Bu uygulamalar geçmişte yoktu. Şimdi böyle bir şeyin olması çok güzel ve bir ilerleme var. Ben bu projeye katılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"İçim rahat edecek"

Projenin hayata geçirilmesiyle kadın istihdamının artacağını düşündüğünü aktaran bir çocuk annesi Gülhan Taş (31) da projenin kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi.

Evladı işe giderken güvenilir ellere teslim edeceği için daha rahat olacağını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Benim 1,5 yaşında bir oğlum var. Büyükanne Projesi ile çocuklar evdeyken bile kadınların akıllarının evde kalmayacağını düşünüyorum çünkü anneanne ve babaanneleri çocuklara bakacak. Hem bu sayede onlara da maddi anlamda destek sağlanmış olunacak.

Çocuklarıma bakması için yabancı birine para vereceğime, çocuğumun hiç tanımadığım biri tarafından akşama kadar bakılmasından ziyade, annemin ya da kayınvalidemin bakmasıyla içim daha rahat edecek."