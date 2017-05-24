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Çarşı-pazarda son durum ne?

Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşları da alışveriş telaşı sardı. Peki çarşı-pazarda son durum ne? Ulusal Kanal ekipleri İstanbul ve Ankara'da pazarları gezdi. Sizin için fiyat araştırması yaptı.

Çarşı-pazarda son durum ne?

İstanbul'un en büyük pazarlarından biri olan Fatih'teki Çarşamba pazarında deyim yerindeyse yok, yok. 

Sebze ve meyve fiyatında çok olmasa da Ramazan zammı var. 

Alım gücü düşük olan vatandaş fiyattan, esnaf da ibeklediği satışı yapamamaktan şikayetçi..

Ramazan Başkent'teki tezgahlar da zamla geldi. 

En çok zam ise ette.. 


HABER: DENİZ ADALI-GÜRKAN DEMİR
KAMERA: ŞENGÜL DERİN-UĞUR MARANGOZ
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ramazan #ulusal kanal #istanbul #ankara
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