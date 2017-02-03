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Çayırhan enerji üretim ve kömür rezerv alanları özelleştirmesi

Çayırhan'daki enerji üretim ve kömür rezerv alanları özelleştirilme ihalesi için tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı belirtildi

Çayırhan enerji üretim ve kömür rezerv alanları özelleştirmesi

 Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin ön yeterlilik ve teklifi için tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, EÜAŞ'a ait Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının işletme hakkının verilmesine yönelik özelleştirme ihalesine başvuran tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı belirtildi.

İhalenin nihai pazarlık görüşmesinin 06 Şubat Pazartesi günü saat 14.30'da ÖİB binasında yapılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #özelleştirme idaresi başkanlığı #enerji üretim ve kömür rezerv alanları #Elektrik Üretim AŞ
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