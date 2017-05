"Bugüne kadar üreticiden 64 bin 300 ton yaş çay satın aldık"

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, birinci sürgünde bugüne kadar üreticiden 64 bin 300 ton yaş çay satın aldıklarını bildirdi.



Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yaş çay kampanyasının 3 Mayıs'ta açıldığını, kısa sürede tam kapasite çalışmaya başladıklarını belirtti.

Of, Eskipazar, İyidere, Derepazarı ve Zihniderin fabrikalarında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Sütlüoğlu, en kısa sürede tam kapasiteye ulaşan kurumda aksaklık yaşanmaması için her türlü özeni gösterdiklerini vurguladı.

Sütlüoğlu, bugüne kadar üreticiden 64 bin 300 ton yaş çay satın aldıklarına işaret ederek, yurt içinde ve yurt dışında Türk çayının kalitesini anlattıklarını, bu kaliteyi yakalamak için bahçeden paketlemeye kadar olan sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Herkesin görevini layıkıyla yapmasını isteyen vurgulayan Sütlüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kaliteli ürün için fabrika müdüründen çay alım yeri işçisine, hatta üreticilere kadar herkesin aynı sorumlulukta olması gerekiyor. Dünyaya açılmaya, pazarda Türk çayı algısını oluşturmaya çalışıyoruz. 104 ülkeye ulaştık. Hedefimiz bu sayıyı artırmak ama bunun için ilk şart kaliteli ürün. Kaliteli ürün ise hammaddeden başlar. Biz hammaddeyi kalitesiz alırsak, fabrikalarımız ne kadar modern olursa olsun, kaliteli çay yapamayız. Kalitesiz malı da satabilen pazarlamacı olmaz. Bir ülkeden diğerine koşuyoruz ama her şey çayın ve hammaddenin kalitesine bağlı. Bunu için öncelikli olarak kaliteli yaş yaprak ve işleme prosesini de özenle takip etmek gerekiyor. Biz de bunun çabası içerisindeyiz."