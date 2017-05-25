BİR dönem Türkiye’nin en büyük sanayi tesislerinden biri olan ÇBS Boya’nın fabrikası icradan satışa konuldu. İflasına karar verilen ÇBS’nin 55 dönümlük arazisi daha önce de satışa konulmuş ancak satılamamıştı.

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre; bir dönemin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan ÇBS Oto Boyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Gebze Çayırova Mahallesi Tahtaköprü Mevkii'nde yer alan fabrikası Gebze 2. İcra Dairesi tarafından satışa çıkıyor. 55 dönüm alanda yer alan ve 4 parselden oluşan fabrikanın toplam bedeli 138 milyon 33 bin 363 TL olarak belirlendi.



5. KEZ İHALEYE ÇIKIYOR



Satışa konu fabrikanın ihalesi 5. kez gerçekleştirilecek. Çalışır durumdaki fabrika daha önce 26 Mayıs 2016 ve Haziran aylarında ihaleye çıkmış ancak teklif veren olmamıştı. Aralık 2016'daki ihale ise 16 Ocak 2017 tarihinde yenilenmişti.



Yeni ihale 19 Haziran 2017 tarihinde saat 14.30 ile 14.35 arasında açık artırma sureti ile gerçekleştirilecek. Bu ihalede de teklif gelmezse 17 Temmuz 2017 tarihinde Müzayede Salonu'nda ihale yenilenecek.



SANAYİ DEVLERİ LİSTESİNDEYDİ



Türkiye’nin en eski sanayi kuruluşları arasındaki ÇBS Boya'nın temeli 1930'lu yıllara dayanıyor. Çavuşoğlu Ailesi tarafından Alibeyköy’de 8 metrekarelik bir dükkanda 1953’te kurulan ÇBS Boya, İstanbul Sanayi Odası’nın 1968’deki ilk ‘En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu’ listesinde 49’uncu sırada yer aldı.



1989’da Gebze Çayırova’daki entegre tesislerine taşınan ÇBS, 1995’te halka açıldı. Bir dönem pazarın yüzde 25'ine hitap eden ÇBS Boya, 2001 krizinde darboğaza girmiş ve 6 yıl önce iflas kararını açıklamıştı.



ulusalkanal.com.tr