sahibinden.com verilerine göre tatilcilerin gözdesi Çeşme'deki yazlıkların ortalama metrekare fiyatı 7 bin 261 liraya ulaştı

sahibinden.com verilerine göre tatilcilerin gözdesi Çeşme'deki yazlıkların ortalama metrekare fiyatı 7 bin 261 liraya ulaştı.

sahibinden.com açıklamasına göre şirket, Ege Bölgesi'ndeki yazlıklara ilişkin sahibinden.com Emlak Endeksi nisan ayı verilerini açıkladı.

Veriler, yaz ayları yaklaşırken Ege Bölgesi'nin gözde tatil yerleşimlerinden İzmir, Aydın ve Muğla'nın yazlık bölgelerinde bulunan yazlıkların fiyat değişimlerini ortaya koydu.

sahibinden.com Emlak Endeksi nisan ayı verilerine göre son üç senede yüzde 55,58 artarak 7 bin 261 liralık ortalama metrekare fiyatına ulaşan İzmir'in Çeşme ilçesi en pahalı yerleşim yeri oldu.

Bodrum'da ise satılık konut metrekare fiyatları son üç senede yüzde 67,58 artarak 6 bin 833 lira olarak gerçekleşti. Bodrum'u, son üç senede yüzde 69,77 artış kaydeden 4 bin 316 liralık metrekare fiyatı ile Marmaris takip etti.



En çok satılık yazlık ilanı girilen ilçe Kuşadası



sahibinden.com, emlak kategorisinde 2017 Ocak - Nisan aylarını kapsayan dönemde yazlık bölgelerde girilen satılık yazlık ilan oranlarını da açıkladı.

Buna göre 2017'nin ilk dört aylık döneminde en çok satılık yazlık ilanı girilen ilçe Kuşadası oldu.

Kuşadası'nı girilen ilan oranlarına göre sırasıyla Sakarya'nın Karasu ilçesi ve yine Aydın'ın Didim ilçesi takip etti.