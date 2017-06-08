ÇEŞTOB Başkan Vekili Demir: "Bayramda günübirlik tatilcilerle Çeşme'de 1 milyonun üzerinde turizm hareketliliği bekliyoruz"

Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 15 artışla sezona başlayan Çeşme'de, Ramazan Bayramı'nda otellerde tam doluluk ve 1 milyon turist hedefleniyor.



Çeşme Turistik Otelciler Birliği Derneği (ÇEŞTOB) Başkan Vekili Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç turizmin önde gelen merkezlerinden olan ilçenin yeni sezona yüksek umutlarla başladığını söyledi.



İlçenin, festivaller ve kongre turizmiyle nisan ve mayısı beklenenin üzerinde geçirdiğini, ramazanın başlamasıyla da sakinlik yaşandığını aktaran Demir, sakinliğe rağmen doluluk oranının yüzde 65 seviyesinde bulunduğuna işaret etti.



"Dış kaynaklı krizlere dayanıklıyız"



Sıkıntılı bir dönemden geçen turizm sektöründe, olumsuzluklardan en az etkilenen destinasyonlar arasında yer aldıklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:



"Toplam doluluğa bakıldığında geçen yılı yüzde 20 düşüşle kapattık. Antalya bölgesindeki yüzde 40-50'lik düşüşlere bakıldığında durumumuz daha iyiydi. Bunda uzun yıllardır iç piyasaya hitap etmemizin etkisi oldu. Dış kaynaklı krizlere daha dayanıklıyız. Bu yıl yabancı turist oranını artırmak için uluslararası fuarlara katıldık. Avrupa'nın yanı sıra İran, Dubai, Bahreyn ve Katar'dan bağlantılar yaptık. 2017'de yabancı turist oranının yüzde 10'un üzerine çıkacağını düşünüyoruz."



Yüzde 35 indirimle tatil fırsatı



Erken rezervasyonda geçen yıla göre yüzde 15 artışa geçtiklerini kaydeden Demir, bundan dolayı bu fırsatı 23 Haziran'a kadar uzattıklarını dile getirdi.

Yüzde 35 indirimle tatil satın alma fırsatının bayram tatilini de kapsadığını hatırlatan Demir, "Bayram yaklaşıyor, rezervasyonlar kötü değil. Ramazan ayının ilk haftasının ardından başlayan rezervasyon hareketliliği okulların kapanmasıyla hızlanacak. Bayramda doluluk anlamında zirveye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bayramda günübirlik tatilcilerle Çeşme'de 1 milyonun üzerinde turizm hareketliliği bekliyoruz." dedi.



Demir, Çeşme'deki küçük kapasiteli turistik tesislerin bağlantılarının yarıdan fazlasını booking.com üzerinden yaptığına işaret etti.



Butik otellerin booking.com'un faaliyetinin durdurulmasından olumsuz etkilendiğini aktaran Demir, "Burayı tanıyan insanlar bir şekilde yerlerini ayırtıyor ama booking.com'un eksikliği net bir şekilde hissediliyor. Küçük otellerde ciddi ciro kayıpları var. Turizmciler, hukuki süreçleri takip eder hale geldi. İnternet rezervasyonlarındaki kısıtlamanın bir an önce kalkması lazım." diye konuştu.