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Çeyrek altın 211 lira (Altın ne kadar - 19 Aralık 2016)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 128,60 lira oldu.

Çeyrek altın 211 lira (Altın ne kadar - 19 Aralık 2016)

İstanbul Kapalıçarşı'da 128,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 128,60 liradan, 846 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 861 liradan, 117 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 121 liradan, 827 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 844 liradan, 413 liradan alınan Yarım Ziynet 422 liradan, 206 liradan alınan Çeyrek Ziynet 211 liradan satılıyor.


Kaynak: İHA
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