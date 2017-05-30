Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında, Çin merkezli Star Times Medya Grubu Türkiye’ye yatırıma hazırlanıyor. Afrika’da 300’ün üzerinde radyo ve televizyon kanalına içerik ve altyapı hizmeti veren şirket, Türkiye’de yatırım için ortak arayışına başladı.

38 televizyon kanalı bulunan Çin merkezli StarTimes Medya Grubu, Türkiye'de yatırım yapmak için ortak arayışına girdi.



Afrika’da 300’ün üzerinde radyo ve televizyon kanalına içerik ve altyapı işletmesi hizmeti sunan şirketin Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang Jin, yatırım için Türkiye'de görüşmeler yaptıklarını açıkladı.



Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye başladığını kaydeden yetkili "Türk dizilerini daha fazla ülkeye ulaştırmayı planladıklarını, yeni teknolojilerini Türkiye’ye getirmek istediklerini" belirtti.



Çinli yetkili yatırım için Türkiye’de stratejik ortak arayışına başladıklarını, buldukları zaman yatırımı gerçekleştireceklerini kaydetti.



Yaklaşık 3 bini Afrika’da olmak üzere 4 bin dolayında çalışanı olan şirket, elektrik olmayan yerlerde güneş enerji panelleri kurarak o bölgelerdeki insanların televizyon izleyebilmesini sağlıyor.





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