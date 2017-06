Citroen modellerinde 9 Haziran - 29 Haziran 2017'de mevcut kampanyalara ek olarak 2 bin lira indirim fırsatı sunuyor

Citroen modellerinde 9 Haziran - 29 Haziran 2017'de mevcut kampanyalara ek olarak 2 bin lira indirim fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada Citroen'in, 2017 yılına ait binek ve hafif ticari modellerine yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Kampanya dahilinde Citroen Yeni C3 için 20 bin liraya 20 ay yüzdesıfır faiz fırsatı sunulurken, C4 Cactus, Yeni C4 Picasso ve Yeni Grand C4 Picasso modellerinde 30 bin liraya 20 ay yüzde 0 faiz 2017 model Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 24 bin liraya 24 ay yüzde sıfır faiz fırsatları sunuluyor.

Citroen test sürüş günleri kapsamında, tüm binek ve Berlingo Combi modellerinde mevcut kampanyalara ek olarak 2 bin lira indirim fırsatı da mevcut.

Citroen C3 ayrıca 1.6 litrelik benzinli VTi 115 HP'lik motor, tam otomatik şanzımanlı EAT6 ile de sunulmaya başlandı. Citroen C3'ün fiyatları 2 bin liralık indirim sonrasında 59 bin 400 liradan başlıyor.

C4 Cactus ise indirimler test sürüş günleri kapsamında 5 bin 900 lirayı bulurken, başlangıç fiyatı 76 bin 700 lira.

Citroen C4 Picasso, panoramik ön camı ve onun uzantısı olan cam tavanı ile seyahat etmenin ötesinde araçta geçirdiğiniz her anınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin tercihi olan Grand C4 Picasso'da da kampanya uygulanıyor. C4 Picasso 5 kişilik 122 bin 850 lira, Grand C4 Picasso 7 kişilik ise 139 bin liradan başlıyor.

Berlingo Maxi Panelvan, optimum ve uyumlu boyutları sayesinde her ihtiyacınızı karşılıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180 derece açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlıyor. Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı 56 bin 600 lira.

Berlingo Combi, İdeal boyutuyla kendi sınıfında rekor bir oturma rahatlığı ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Ön tarafta, aracın genişliği boyunca uzanan tavan rafı büyük bir eşya saklama hacmi sağlıyor. Arkada, kabinden erişilen tavan bagajı, 60 litrelik ek eşya saklama kapasitesi sunuyor. Berlingo Combi'nin fiyatları ek indirimlerin de etkisiyle 65 bin 800 liradan başlıyor.

Yeni Citroen C-Elysee, yeni ön tampon ve ızgarası, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantları ve yeni gövde renkleriyle daha prestijli bir dış görünüme sahip oldu.

Kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekrana sahip olan Yeni C-Elysee, günümüzün teknolojik beklentilerini akıllı telefonların araç ile entegre edilebilmesini sağlayarak karşılıyor. 3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip Yeni C-Elysee'de indirimler test sürüş günleri kapsamında 6 bin lirayı bulurken, başlangıç fiyatı 59 bin lira.