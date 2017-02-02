ConocoPhillips'in dördüncü çeyrek geliri arttı

ABD'nin üçüncü büyük enerji şirketi ConocoPhillips, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde cirosunu artırdı.

ConocoPhillips'den yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 7,25 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 6,77 milyar dolar gelir elde etmişti.



Firma, 2015'in dördüncü çeyreğinde 3,45 milyar dolar zarar açıklarken, 2016'nın aynı dönemde 35 milyon dolar zarar etti.



ConocoPhillips'in dördüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından New York borsasında şirket hisseleri yüzde 4,3 artışla 49,34 dolara çıktı.



Salı günü ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin arttığını, net karının ise azaldığını duyurmuştu. Geçen hafta da ABD'nin en büyük ikinci enerji şirketi Chevron söz konusu dönemde net kar ve gelirinde artış açıklamıştı.



Uzmanlar, Amerikalı enerji şirketlerinin düşük petrol fiyatlarına adapte olduğunu belirterek, firmaların bu yılki ilk çeyrek bilançolarında iyileşme görülebileceğini ifade ediyor.