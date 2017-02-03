Çorum haberleri - Leblebi, fındığın fiyatını ikiye katladı

Leblebi, fındığın fiyatını ikiye katladı. 3 ay önce 12 lira olan leblebi şuan piyasada 20 liraya satılıyor. Çorumlu esnaf, "Meslek hayatımızdaki en sıkıntılı dönemi yaşıyoruz" dedi.

Leblebiyi yerken bir, alırken iki defa düşünün. Çünkü üç ay önce 12 lira olan leblebi 20 lira oldu. Nedeni, nohuttaki pahalılk.



Çorum'un altını leblebide kriz çanları çalıyor. Nohuttaki artış nedeniyle, leblebiye de zam yapldı.



Rekolte düşüklüğü nedeniyle piyasada nohut yok, dolayısıyla leblebi üretimi de yapılamıyor. Esnaf böyle giderse fiyatların daha da artamasından endişe ediyor.



Leblebisiyle ünlü Çorum'da esnaf, üründen kar edemediğini söylüyor.



Üreticiler, leblebiye sahip çıkılmasını ve hükümetin ekim için köylüyü desteklemesini istiyor.



ulusalkanal.com.tr