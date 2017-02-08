Çukurova'da üretilen yaş meyve ve sebzeler Berlin'de tanıtılıyor

"Yalnızca Mersin'in değil, Çukurova'nın yaş meyve sebzesini dünyaya anlatıp bölgesel gücümüzü artırmak istiyoruz"

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün açılan yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica'da, Çukurova'da üretilen yaş meyve ve sebzeler tanıtıldı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaş meyve sebze ihracatının sıkıntılı bir süreçten geçtiği, son dönemlerde alternatif pazarlar bulunması adına bu tür fuarların ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

İhracatta başarıya ulaşmak isteniyorsa ihracat yapılan ülke yelpazesinin genişletilmesi gerektiğini aktaran Aşut, "Rusya ile yaşadığımız sıkıntılı süreçte çok daha iyi gördük. Evet, şu anda Rusya ile sorunlarımızı atlatmış olabiliriz ancak bu durum ihracatımızın bir anda artacağı ya da önümüzdeki süreçte benzer sorunların yeniden yaşanmayacağı anlamına gelmez. Rusya bizden ürün almadığı dönemde başka pazarlarla anlaşmalarını yaptı. Bu anlaşmalarından sıyrılıp bir anda Türkiye'den eskisi gibi yüksek miktarlarda alım yapmasını beklemek doğru olmaz." ifadesini kullandı.

Aşut, alternatif pazarlar arayışının kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yıl beklenilenden daha iyi bir yıl geçirdiysek, bunda katıldığımız Fruit Logistica Fuarı'yla gelen yeni temasların rolü büyüktür. Bu nedenle bu yılki katılımı da oldukça önemsiyoruz. Burada dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle kurulacak temaslar, önümüzdeki süreçte ihracatımıza yansıyacak büyük rakamların ilk adımıdır. Ayrıca Adana Ticaret Odası ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odaları da burada. Hep birlikteyiz. El birliğiyle bölge yaş meyve sebzesini burada tanıtma arzusundayız. Yalnızca Mersin'in değil, Çukurova'nın yaş meyve sebzesini dünyaya anlatıp bölgesel gücümüzü artırmak istiyoruz."

Berlin'de bugün kapılarını açan Fruit Logistica Fuar'ı 10 Şubat'ta sona erecek.