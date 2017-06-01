7 gün süren DEİK Business Tennis Cup Turnuvasında master kategorisinde Türkiye İş Bankası sporcuları şampiyonluğunu ilan ederken, ikincilik ödülünü Turkcell kazandı. Turnuva'nın genel klasman sıralamasında ise 1. Akbank, 2. Brisa oldu

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen, 20 şirketten 240 sporcunun mücadele ettiği DEİK Business Tennis Cup Turnuvasının şampiyonları belli oldu.



DEİK açıklamasına göre 7 gün süren turnuvanın master kategorisinde Türkiye İş Bankası sporcuları şampiyonluğunu ilan ederken, ikincilik ödülünü Turkcell kazandı. Turnuvanın genel klasman sıralamasında ise 1. Akbank, 2. Brisa oldu.

DEİK Business Tennis Cup, 30 Mayıs 2017 tarihinde oynanan final maçlarıyla sona erdi. Türkiye İş Bankası ile Turkcell arasındaki final mücadelesi 2-2 sonuçlanırken, Türkiye İş Bankası averaj puanı ile şampiyonluğu kazandı.

Genel klasmanda ise Akbank, Brisa'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Kazanan takımların sporcuları, ödüllerini 5 Temmuz 2017'de Mövenpick Hotel İstanbul'da düzenlenecek ödül töreninde alacaklar.

Türkiye'nin önde gelen özel şirketlerinin çalışanlarının mücadele ettiği turnuva, DEİK'in öncülüğünde ve milli tenisçimiz Arda Saran'ın kurucusu olduğu EveryThink Sports & Entertainment tarafından gerçekleştirildi.

Turnuvanın proje destekçileri arasında ise QNB Finansbank, Mövenpick Hotel İstanbul, Borusan Holding, Ford, Gaok İnvest, Breeze De Mar Amerikan Hastanesi, SPX, LotisPharma ve Hamilton yer alıyor.