Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Demir İpek Yolu açılıyor

Demir İpek Yolu kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi bu yaz hizmete alınacak. Türkiye'nin Çin ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesini sağlayacak Demiryolunun Türkiye'deki bölümü 79 kilometre olacak. Hattın toplam maliyeti ise 600 milyon dolar.

Demir İpek Yolu açılıyor

Demir İpek Yolu kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı hizmete girmek için gün sayıyor.

Türkiye'yi Çin ve  Avrupa arasında önemli bir köprü konumuna getirecek olan Demiryolu kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi bu yaz hizmet vermeye başlayacak. Demir İpek yolu sayesinde Çin'den  Avrupa ülkelerine ortalama 2 ayı bulan yük taşıma süresi yaklaşık 15 güne düşecek.

2004'te yapımı kararlaştırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı tamamlandığında Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Orta  Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile Pekin ve  Londra arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış olacak.

Demiryolu güzergâhı Kars'tan Bakü'ye tek hat, Bakü'den sonra Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Çin'e iki ayrı hat olacak. Trenler Türkmenistan'da Türkmenbaşı Limanı, Kazakistan'da ise Aktau Limanı üzerinden Bakü'ye ulaşacak.

Türkiye'deki bölümü yaklaşık 79 kilometre uzunluğa sahip olacak olan hatın toplam maliyeti 600 milyon dolar. Hat işletmeye açıldığında 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu rakam 2034'te 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacak.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #demir ipek yolu #Bakü #Tiflis #kars #proje
banner863
Önceki Haber
İstanbul'da iki kadın dehşeti yaşadı! Tecavüz ve bıçaklama!
Sonraki Haber
Erzincan'daki çatışma: Teröristler etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.