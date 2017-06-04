Demir İpek Yolu kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi bu yaz hizmete alınacak. Türkiye'nin Çin ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesini sağlayacak Demiryolunun Türkiye'deki bölümü 79 kilometre olacak. Hattın toplam maliyeti ise 600 milyon dolar.

Demir İpek Yolu kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı hizmete girmek için gün sayıyor.



Türkiye'yi Çin ve Avrupa arasında önemli bir köprü konumuna getirecek olan Demiryolu kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi bu yaz hizmet vermeye başlayacak. Demir İpek yolu sayesinde Çin'den Avrupa ülkelerine ortalama 2 ayı bulan yük taşıma süresi yaklaşık 15 güne düşecek.



2004'te yapımı kararlaştırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı tamamlandığında Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile Pekin ve Londra arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış olacak.



Demiryolu güzergâhı Kars'tan Bakü'ye tek hat, Bakü'den sonra Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Çin'e iki ayrı hat olacak. Trenler Türkmenistan'da Türkmenbaşı Limanı, Kazakistan'da ise Aktau Limanı üzerinden Bakü'ye ulaşacak.



Türkiye'deki bölümü yaklaşık 79 kilometre uzunluğa sahip olacak olan hatın toplam maliyeti 600 milyon dolar. Hat işletmeye açıldığında 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu rakam 2034'te 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacak.





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