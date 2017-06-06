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Demirde gümrük vergisi düşürülüyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Demirde gümrük vergisi yarıdan fazla düşürülecek" dedi

Demirde gümrük vergisi düşürülüyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Demirde gümrük vergisi yarıdan fazla düşürülecek" dedi.

Zeybekci, "Katar sorunu en kısa sürede çözülmeli, çok yakından izliyoruz. Katar krizinin Türkiye'ye sıçramasını beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı yöntemle ilgili olarak ise "Domatese yasak değil de gümrük tedbiri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakan Zeybekci, "Gıda fiyatları oynaklığında dünyada bir numarayız, övünülecek bir şey değil" açıklamasını yaptı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #demir #gümrük vergisi
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