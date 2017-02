Denizli Ticaret Borsası

Ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliBakliyat ve mamulleri Nohut ekstra leblebilikKg 8,008,00MTS Yağlı tohumlar







Ay çekirdeği çerezlik Kg 6,306,30TTS Pamuk çekirdeği tohumlukKg 0,980,98TTS Çeşitli gıda maddeleri Et (karkas)Kg21,5221,52TTSDana (karkas) Kg 26,18 26,18 TTS Et (dana sakatatlı) Kg 34,39 34,39 TTS Et (ot kuzusu) Kg 33,47 33,47 TTS Sakadat Kg 16,27 16,27 TTS Kuru meyveler







Leblebi sarı (8 mm) Kg 8,008,00TTS Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,2010,00TTS Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,50 11,00TTS Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,5512,55TTS Üzüm kuru çekirdeksizKg3,583,58MTSÜzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,80 3,80 TTS Kasaplık canlı hayvanlar







DanaAd 4.158,895.000,00MTS İnekAd3.900,003.900,00MTSKuzu Ad 325,13 325,13 MTS Ham deriler ve bağırsaklar Ham dana derisiKg 3,503,50TTS Ham kuzu derisiKg 4,004,00TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış