Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliBakliyat ve mamulleri Nohut ekstra leblebilikKg 8,008,00MTS Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 6,306,30TTS Pamuk çekirdeği tohumlukKg 0,980,98TTS Çeşitli gıda maddeleri Et (karkas)Kg21,5221,52TTSDana (karkas) Kg 26,18 26,18 TTS Et (dana sakatatlı) Kg 34,39 34,39 TTS Et (ot kuzusu) Kg 33,47 33,47 TTS Sakadat Kg 16,27 16,27 TTS Kuru meyveler
Leblebi sarı (8 mm) Kg 8,008,00TTS Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,2010,00TTS Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,50 11,00TTS Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,5512,55TTS Üzüm kuru çekirdeksizKg3,583,58MTSÜzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,80 3,80 TTS Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 4.158,895.000,00MTS İnekAd3.900,003.900,00MTSKuzu Ad 325,13 325,13 MTS Ham deriler ve bağırsaklar Ham dana derisiKg 3,503,50TTS Ham kuzu derisiKg 4,004,00TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.