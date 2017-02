Deutsche Bank CEO’su özür diledi

"Geçmişte yaşanan sorunlar bize yalnızca maddi olarak değil itibar ve güven açısından da pahalıya mal oldu"

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Jonh Cryan, geçmişte yaşanan sorunların ve hukuki süreçlerin bankaya yalnızca maddi olarak değil itibar ve güven açısından da pahalıya mal olduğunu belirterek, "Deutsche Bank Yönetim Kurulu adına, olanlardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçtenlikle özür dileriz." dedi.

Cryan, bankanın 2016 yılına ilişin mali toplantısında yaptığı konuşmada, 2016 yılında yoğun baskı içinde oldukları zamanlar geçirdiklerini ve bunun özellikle ABD Adalet Bakanlığı’nın anlaşma için 14 milyar dolarlık talebinin kamuoyunda duyulduğu sonbaharda hissedildiğini söyledi.



Bu belirsizlik döneminin bankanın kar-zarar durumunu etkilediğine işaret eden Cryan, düşük faiz oranları ile ekonomik ve politik belirsizliklerle çevrelenmiş bir ortamın da işleri zorlaştırdığını belirtti.



"Ancak yine de 2016'nın kötü bir yıl olmadığını söyleyebilirim. Bu size sürpriz gelebilir ancak Yönetim Kurulu'nda bizler için 2016 aslında iki nedenden ötürü cesaretlendiriciydi." diyen Cryan, bu nedenleri bankanın direnci ve yeniden yapılanma süreci olarak açıkladı.



Cryan, bankanın yeni yıl için umut veren bir başlangıç yaptığını ve anahtar alanlarda özellikle de sermaye piyasalarında işlerin bir yıl öncesine göre belirgin biçimde daha iyi olduğunu aktardı.





"Almanya'da 181 şube daha kapatacağız"

Avrupa'daki özel ve ticari bankacılık operasyonlarını yeniden yapılandırma konusunda iyi ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Cryan, şunları söyledi:



"Yoğun hazırlıkları takiben, Almanya'da bazı şubeleri birleştirdik ve 2017'de 181 şube daha kapatacağız. Ancak diğer yandan müşterilerin akşamları ve hafta sonları kullanabilecekleri sekiz yeni Danışma Merkezi’nden ilkini açtık. Dijital kanallarımız aracılığıyla genişletilmiş ve geliştirilmiş bir danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Bunun bir parçası olarak, on dakika içinde çevrimiçi ortamda bir hesap açmak artık mümkün."

Bankanın daha da güvenli hale geldiğini ve iç kontrollerinin güçlendiğini dile getiren Cryan, "2016 yılında, Uyum ve Mali Suçlarla Mücadele bölümlerimize 350'den fazla ek personel tuttuk ve bu yıl 600'den fazla kişi daha çalışacak." dedi.





"Dürüst olmak gerekirse tabii ki mali rakamlardan memnun değilim"

Cryan, konuşmasının ikinci bölümünü ise bankanın stratejisine ve hukuki süreçlerden dolayı özür dilemeye ayırdı.



2016 yılı mali rakamlarından memnun olmadığını vurgulayan Cryan, "Bir tarım benzetmesi kullanacak olursam, ‘Eğer biçmek istiyorsanız önce ekmeniz gerekir’ ve bu sabır gerektirir. Biz kesinlikle şu an hala tohum ekme aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Gelecekte yeniden başarılı bir banka olabilmek için bugün bunun temellerini attıklarını aktaran Cryan, "Bunu yapmak bizim için gittikçe daha kolay hale geliyor. Çünkü şimdi ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş büyümeye ve gelişmeye başladı." şeklinde konuştu.





"İçtenlikle özür dileriz"

John Cryan, geçmişte yaşanan sorunların bankaya yalnızca maddi olarak değil itibar ve güven açısından da pahalıya mal olduğunu belirterek, "Geçmişten kalan ve sonuçlarımıza yük olacak diğer hususlar hala var, ancak önemli hukuki sorunlarımızı çözdük. Deutsche Bank Yönetim Kurulu adına, olanlardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçtenlikle özür dileriz." dedi.



İnsanoğlunun çalıştığı her yerde hata olabileceğini dile getiren Cryan, "Ancak yönetim kurulu üyeleri ve bankanın genel müdürleri olarak bizler, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan banka bu sabahki açıklamasında 2016 yılında 1,4 milyar avro zarar ettiğini bildirmişti.