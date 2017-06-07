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Dev banka 1 euroya satıldı

Bankco Santarder, İspanya'nın 6'ncı büyük bankası konusundaki Banco Popular Espanol SA'yı 1 euro karşılığında satın aldı. Santander, Banco Popular'ın bilançosunu temizlemek için 7 milyar euro tutarında bedelli sermaye artırımı planladığını açıkladı.

Dev banka 1 euroya satıldı

Bankco Santarder, İspanya'nın 6'ncı büyük bankası konusundaki Banco Popular Espanol SA'yı 1 euro karşılığında satın aldı. 

Santander, Banco Popular'ın bilançosunu temizlemek için 7 milyar euro tutarında bedelli sermaye artırımı planladığını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İspanya'nın 6'ncı büyük bankası konumundaki İspanyol bankası Banco Popular'ın nakit kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu ve iş yapamaz hale geldiğine dikkat çekti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ECB tarafından yapılan açıklamada, "ECB 6 Haziran tarihinde Banco Popular Español S.A.'nın çalışamaz olduğunu ya da büyük ihtimalle bu duruma düşeceğini tespit etmiştir" denildi.

ECB, bu durumda AB içinde batan bankalarla ilgili işlemlerden sorumlu olan SRB (Single Resolution Board) kurumuna Banco Popular'ın Banco Santander'e satışı konusunda bilgi verildiğini belirtti.

Bankco Santarder da, Banco Popular Espanol SA'yı 1 euro karşılığında satın aldı. Santander, Banco Popular'ın bilançosunu temizlemek için 7 milyar euro tutarında bedelli sermaye artırımı planladığını açıkladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #banka #İspanya #1 euro
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