“Devletin katma değeri yüksek ürüne desteği tam“

"Ekonomi Bakanlığı olsun, devlet olsun katma değeri yüksek ürün yapılması için bize büyük destek sağlıyor"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak,"Ekonomi Bakanlığı olsun, devlet olsun katma değeri yüksek ürün yapılması için bize büyük destek sağlıyor." dedi.

Alleather-IDF Fuarında düzenlenen panele İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Moskova Çevre Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vadim Vinokurov, Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Başkanı Kıyasettin Temuçin, İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Genel Sekreteri Remzi Özbay ve Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı katıldı.

Panelde konuşan Şenocak, Rus ekonomisinin olumlu yönde gelişeceğini belirtti.

Türkiye'nin aynı zamanda katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerektiğini kaydeden Şenocak, "Bu amaçla Ekonomi Bakanlığı olsun, devlet olsun katma değeri yüksek ürün yapılması için bize son derecede destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanlığının ve devletin katma değeri yüksek ürün yapılması için kendilerine büyük destek verdiğini kaydeden Şenocak, "İyi tasarımcılar yetiştirmek için yarışmalar düzenliyoruz. Dünyadaki bütün önemli tasarım okullarına öğrenci gönderiyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde ekonomik bir daralma olduğunu belirten Şenocak, "Türk ekonomisinde de bir daralma yaşandı ama bizim sektörümüz açısından ben inanıyorumki 2017 yılı 2016'dan daha iyi olacak. 2016'da 1,4 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.



"Biz ilişkilerimizi krizden önce de krizden sonrada kesmedik"

Moskova Çevre Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vadim Vinokurov ise "Moskova bölgesinin sanayi hacmi yüzde 14 artmıştır. Rusya'da ekonomik krizde bütün bölgeler eşit değildir. Bazı ülkelerin Ukrayna konusunda Rusya'ya yaptırım uygulamasıyla Rusya ithalatında ciddi sorun yaşadı. İthal edemediğimiz ürünleri artık Rusya'da üretiyoruz." dedi.

Vinokurov, Rusya'daki bütün bölgelerin merkezi hükümetin kararı ile kendi bölgesinde sanayiyi geliştirmeye yönelik tedbirler aldığını vurguladı.

Vinokurov, "Biz Moskova'yı ele aldığımızda ciddi bir potansiyelin var olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus uçağının düşmesinden sonra her iki ülkenin de duygusallık dönemi yaşadığını belirten Vinokurov, "Bu demek değil ki ticaret,siyasi farklı yönde ilişkiler duracak. İlişkilerimiz devam edecek. Ben bir iş adamı olarak biz ilişkilerimizi krizden önce de krizden sonra da kesmedik. İlişkilerimizi devam ettirdik. O insanlar dün ne ise bugün de öyleydi. Eminiz ki ilişkilerimiz yarın da aynı olacak. İnsani ilişkiler ve ticari ilişkiler politikanın üzerinde." diye konuştu.





"Türk deri ve deri konfeksiyon sektörü her krizden çıkmayı başarmış sektör"

TÜRDEV Başkanı Kıyasettin Temuçin, "Türk deri ve deri konfeksiyon sektörü, yaşanan her krizden kendini yenileyerek, daha güçlü ve hızlı bir şekilde çıkmayı başarmış bir sektördür. Şimdi her zamankinden daha fazla Türk deri ve deri konfeksiyon sektörünün gücünü gösterme zamanıdır." şeklinde konuştu.

Temuçin, Türk firmalarının hazırladıkları koleksiyonlar ve private label ürünlerin dünya pazarlarına damgasını vuracağını söyledi.

İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç ise şunları kaydetti:

"Biz Rusya'da ciddi yatırım olanaklarının olduğunu biliyoruz. İş adamının ticaret erbabının çok fazla milliyeti olmaz. Bir çok bölgede çok uygun işcilik maliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Bir çok bölgede Rusya'daki enerji maliyetlerinin düşük olduğunu biliyoruz. Ve bir çok yerel birimin yatırımcıyı teşvik anlamında destek verdiğini de biliyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de Rus yatırımcıya göre bir çok alanda olanakları var. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuzda iki ülke arasında 90'lı yıllar sonrasında başlayan yakınlaşmanın serbest ticaret anlaşması ile taçlandırılmasını iki toplumun yararına olduğunun kanaatindeyiz."



Fuarda bir çok deri ürün grubu bulunuyor

Ziyarete açılan Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarında başta deri konfeksiyon firmaları olmak üzere deri ve deri aksesuar ürünleri, deri makineleri ve kimyasalları gibi ürün grupları yer alıyor.

Fuarın katılımcı hedef kitlesini tabakhane, ham madde, ekipman üreticileri ile distribütörler ve konfeksiyon alanındaki üreticiler oluşturuyor.

Ziyaretçi hedef kitlesi ise dericilik sektörü ve yan sanayilerde faaliyet gösteren tüm profesyoneller.