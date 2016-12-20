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Dikkat çeken açıklama: Euro her an bitebilir

İngiltere'nin AB'den çıkış referandumunun ardından Avrupa'da başlayan AB'nin geleceği tartışmaları İtalya'daki Beppe Grillo taraftarlarının referandumu kazanmalarıyla daha da hız kazandı. Alman Focus Money dergisi, euronun geleceği konusunda eski Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin ile yaptığı mülakatta euronun geleceğini konuştu. 

Dikkat çeken açıklama: Euro her an bitebilir

Sarrazin, euronun geleceğinin olmadığını belirterek, "Euro her an bitebilir.  Avrupa'nın hiçbir zaman euroya ihtiyacı olmadı. Euroya geçişten en çok Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan etkilendi. Ortaya çıkan rakamlar da bu gerçeği ortayı koyuyor. Euro krizine giren ülkeler kemer sıkma politikasıyla  ekonomilerini büyümesini ve rahat hareket etmesini etkileyerek daha da zora düştüğünü görüyoruz. Devalüasyon yapamıyorlar. Piyasalarda olan basıncı da alacak bir emniyet sistemleri kalmadı. Ülkeler eskiden piyasalardaki dalgalanmayı kur sistemiyle dengeleyebiliyordu. Euroya geçildikten sonra ise sabit kur sistemi tam bir felaket oldu" açıklamasında bulundu.

İtalya ve Fransa'nın içinde bulunduğu finans krizinden kurtulabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda ise Sarrazin, "İtalya ve Fransa devalüasyon yapmak zorundadır. Fransızların yüzde 20, İtalyanların ise yüzde 30-40 devalüasyon yapmaları lazım ki piyasalarda iddialı olabilsinler" dedi.

“İtalya'daki referandumda AB karşıtlarının kazanması Euro Bölgesi'nin sonunun başlangıcı mıdır?” sorusuna ise Sarrazin, "Euronun sonu her an olabilir. Euro Bölgesi karşıtlarının siyasi olarak güçlenmesi Euro Bölgesi'nin bitmesini hızlandırır. İtalya'da Beppe Grillo ve Fransa'da Marine Le Pen gibi isimlerin siyasi olarak güçlenmesi Euro Bölgesi'nin bitişini hızlandırır.  Euro Bölgesi yok olur. Böyle bir felaket senaryosunun ardından Almanya marka geçer, Hollanda ve Avusturya geçmişte kendi aralarında bir para birlikleri vardı. Buna ilaveten Finlandiya ve Belçika'da birliğe katılarak kuzey euro bölgesi oluşabilir. Hatta buna bile ihtiyaç yoktur" yanıtını verdi.

Euroyu sallanan bir asma köprüye benzeten Sarrazin, "Köprü kaldırma yükünden fazla yük bindirilse köprü çöker. Euro köprüsü de her an çökebilir. Benim tahminlerime göre beş yıl içerisinde euro konusunda birçok gerçeği görebileceğiz" dedi./Milliyet

Etiketler; #euro türk lirası #ingiltere #avrupa birliği #Beppe Grillo #italya
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