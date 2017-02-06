Meteorolojiden önemli uyarı
Meteorolojiden önemli uyarı
THY ve Halkbank hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Gmail kullananlar dikkat! Hesabınıza artık oradan giremeyeceksiniz!
Gmail kullananlar dikkat! Hesabınıza artık oradan giremeyeceksiniz!

Doğal gaz kısıtları yarın kaldırılacak!

Doğal gaz kısıtları 7 Şubat tarihinde kaldırılacak.

Doğal gaz kısıtları yarın kaldırılacak!

Montel Foreks'in bir kaynaktan aldığı habere göre, havaların düzelmeye başlaması ile birlikte BOTAŞ gaz kısıtlamasına son verme kararı aldı.

BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallerine gönderilen bir talimatla 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 08:00 itibarı ile özel
doğal gaz santrallerinde %50 oranında elektrik üretim kısıtlamasına gidilmişti.

BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallere uygulanan gaz kısıtları 7 Şubat tarihinde sona erecek.

Etiketler; #doğal gaz #Montel Foreks #botaş
banner863
Önceki Haber
Dünyanın aktarmasız en uzun uçuşu gerçekleşti: 16 saat 23 dakika
Sonraki Haber
Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.