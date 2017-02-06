Doğal gaz kısıtları yarın kaldırılacak!

Doğal gaz kısıtları 7 Şubat tarihinde kaldırılacak.

Montel Foreks'in bir kaynaktan aldığı habere göre, havaların düzelmeye başlaması ile birlikte BOTAŞ gaz kısıtlamasına son verme kararı aldı.



BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallerine gönderilen bir talimatla 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 08:00 itibarı ile özel

doğal gaz santrallerinde %50 oranında elektrik üretim kısıtlamasına gidilmişti.



BOTAŞ tarafından özel doğal gaz santrallere uygulanan gaz kısıtları 7 Şubat tarihinde sona erecek.