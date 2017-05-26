"AB ülkeleri, 19-21 derece sıcaklıkta, biz 24 derecede yaşıyoruz. Bu 3 derecelik fark, doğalgaz tüketimimizi yüzde 21 artırıyor"

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AB ülkelerindeki insanların 19-21 derece sıcaklıkta Türkiye'de ise 24 derecede yaşadığını belirterek, 3 derecelik farkın meydana getirdiği doğalgaz tüketiminin ekonomiye 1 milyar doların üzerinde maliyet çıkardığını belirtti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji şirketlerinin gelecek dönemde en önemli gündem maddelerinden birinin verimlilik olduğunu, bu konuda fark yaratacak ve ezber bozacak çalışmaların görüleceğini ifade etti.



Tüketicinin davranışlarında da değişiklik yaratarak doğalgazda boşa tüketimin önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:



"Enerjide kullandığımız kaynakları yurt dışına ödüyoruz. Boşa tüketilen enerjiyi asgariye indirmemiz gerekiyor. Örneğin AB ülkeleri, 19-21 derece sıcaklıkta biz 24 derecede yaşıyoruz. Bu 3 derecelik fark, doğalgaz tüketimimizi yüzde 21 artırıyor. Her bir derece için yüzde 7 daha fazla tüketilen enerji, yaklaşık 2 milyar metreküp doğalgaz demek. Doğalgazın tamamına yakını ithal olduğu için, tasarruf etmek yerine dışarıya ödediğimiz 1 milyar doların üzerinde para var. Bu nedenle önümüzdeki dönemde verimlilik daha çok konuşulacak. Talep değişimleri de bu farklılığı yaratacak. Ülke olarak yüzde 6'lık büyüme oranını yakalayabilmemiz için verimliliği destekleyen projelere yatırımların artacağını görüyoruz."



Arz güvenliği sorunu



Özellikle doğalgazın çok kullanıldığı dönemlerde Türkiye'nin arz güvenliği başlıklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını, bilinçli tüketim ve verimlilikteki artışla bu dönemlerdeki tüketimin azaltılmasının öngörüldüğünü anlatan Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuyla ilgili kamu spotları hazırladığını, bazı enerji şirketlerinin de verimliliği konu alan reklamlar yaptığını kaydetti.



İnsanlara iyi anlatılırsa bu çalışmaların kısa sürede netice vermesini beklediklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:



"Bugüne kadarki deneyimler gösterdi ki doğalgaz aboneleri, enerjinin etkin kullanımı konusunda eğitim aldıkça 5 yıllık sürede ortalama yüzde 35 daha verimli tüketime geçebiliyor. Üye şirketlerimizin bölgelerinde yaptığımız çalışmalar doğalgazı uzun süredir kullanan illerimizde tüketicinin yıllar geçtikçe tüketim konusunda bilinçlendiğini gösteriyor. Örneğin doğalgaz kullanımının ilk yıllarında yıllık bin 200 metreküp doğalgaz kullanan tüketici, zaman içinde tüketimini 900 metreküpe kadar düşürebiliyor. Tüketicinin doğru verilerle bilgilendirilmesi bunu mümkün kılıyor."



Tüketim 50 milyar metreküpe yaklaşacak



Arslan, GAZBİR olarak 2017 yıl sonu doğalgaz tüketim tahminini 47,5 milyar metreküp olarak tahmin ettiklerini, ancak havaların soğuk gitmesine bağlı olarak bu rakamın 50 milyar metreküpe yaklaşabileceğini kaydetti.



"Artık proje üretme zamanı"



Enerji sektörü yatırımlarında Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yaşanan seçimler nedeniyle bir "bekle gör" havasının yaşandığına işaret eden Arslan, "Türkiye'ye yatırımcı çekecek projeler üretmek zorundayız. Artık konuşarak vakit kaybetmenin değil yatırımcıların önüne bir takım projeler sunmanın zamanı. Şu anda temkinli bir hava var. Avrupa seçim sürecini tamamlarken bizim de ev ödevlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Enerji konusunda yaptıklarımızı herkes görüyor. Boşa tartışmalar ve gereksiz gerilimlere girmeden hedefe yönelmemizde yarar var. Hedefe yönelirsek bu süreci hızlı geçeceğimiz kesin." ifadelerini kullandı.