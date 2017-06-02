Dün günü 3,54'ten kapayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda yeni güne 3,52 seviyesinden başladı.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL haftanın son gününde 3,53 seviyesinde seyrediyor. Dolar dün günü 3,5415'ten kapatmıştı.



Euro ise 3,9603'ten işlem görüyor.



Uzmanlar, TL'nin euro/dolar paritesinin yükselişinden destek bulduğunu belirterek, teknik açıdan 3,5530'un direnç konumunda olduğunu vurguluyor.



Kurun 3,52'nin altına gerilemesi durumunda ise düşüşün hızlanabileceği ve 3,50'nin gündeme geleceği konuşuluyor. Kısa vadede yönü belirleyecek olan en kritik gelişme Fed'in haziran toplantısı.



Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ise piyasalar açısından önem teşkil ediyor. İstihdamın 182 bin artmasıi işsizliğin yüzde 4.4'te kalması bekleniyor./ntv