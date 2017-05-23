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Dolar ne kadar? (23 Mayıs dolar fiyatları)

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,56 civarında seyrediyor.

Dolar ne kadar? (23 Mayıs dolar fiyatları)

Gelişmekte olan ülke para birimleri geçen hafta ABD'de artan siyasi belirsizliklerin küresel risk iştahının azaltmasıyla baskı altında kalırken aynı etken doların küresel bazda sert değer kaybına neden olarak dolar/TL'de sakin seyre neden oluyor.

Dolar bankalararası piyasada 3,56'nın üzerinde seyrediyor. Euro 4 lira civarında işlem görüyor. 

Piyasalar içeride AKP kongresi sonrasında kabine revizyonuna gidilip gidilmeyeceğini takip edecek.

DOLAR SERT GERİLEDİ

Dolar ABD'nin ekonomi politikalarına olan güvenin eksilmesine yol açan siyasi kriz nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Doların altı büyük para birimine karşı performansını gösteren dolar endeksi 11 Mayıs'ta 100 seviyesine oldukça yakın seyrederken kısa sürede 97 seviyesinin altına geriledi.

Etiketler; #dolar #Türk lirası #Euro #AKP #abd
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