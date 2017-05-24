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Dolar ne kadar? (24 Mayıs dolar fiyatları)

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,57'nin üzerinde seyrediyor.

Dolar ne kadar? (24 Mayıs dolar fiyatları)

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir haftada yaşanan her iki yönlü sert dalgalanmalar ardından Beyaz Saray'ın ekonomi politikaları alanında adım atmaya başlayacağı beklentisiyle doların uzun bir aranın ardından değer kazanmasına paralel dolar/TL de yönünü hafif yukarı çevirdi.

Bankalararası piyasada dolar 3,57-3,58 civarında hareket ediyor. Euro 4 lira sınırında seyrediyor.

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye ilettiği bütçe tasarısının ardından ABD'nin ekonomi alanında adım atmaya başlayacağı beklentisiyle altı buçuk ayın dip seviyelerinden yükseldi./ntv

Etiketler; #dolar #Euro #Türk lirası
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