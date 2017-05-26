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Dolar ne kadar? (26 Mayıs dolar fiyatları)

Bankalararası piyasada dolar 3,57'nin üzerinde hareket ediyor.

Dolar ne kadar? (26 Mayıs dolar fiyatları)

Dolar haftanın son işlem gününde 3,57 civarında işlem görüyor. 

Piyasalar olası kabine revizyonunu izlemeye devam ediyorlar. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor.

Kur son bir aydır işlem gördüğü 3.55-3.65 bandındaki seyrine devam ediyor. 

Euro da 4 liranın altında hareket ediyor./ntv

Etiketler; #dolar #Bankalararası piyasa #Türk lirası #Euro
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