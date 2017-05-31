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Dolar ne kadar? (31 Mayıs dolar fiyatları)

Dün gün içerisinde 3,5880'i gören dolar/TL hızlı bir düşüş göstererek geri çekildi. Kur, bankalararası piyasalarda 3,54'ün üzerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar? (31 Mayıs dolar fiyatları)

Bankalararası piyasalarda dolar/TL 3,54'ün üzerinde işlem görüyor. Dolar dün günü 3,5540'dan tamamlamıştı.

Euro ise 3,9652 seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar halen kabinede yapılabilecek bir revizyonu gündemin en önemli maddesi olarak izlemeye devam ediyor.

TCMB repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #dolar #Euro #Türk lirası
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