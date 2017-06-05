Öksürmek kalp krizini önler mi?
Öksürmek kalp krizini önler mi?
İmar değişiklikleri sorgulanacak
İmar değişiklikleri sorgulanacak
Son dakika: Çok kritik gelişme!
Son dakika: Çok kritik gelişme!
Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Londra'daki terör saldırısını üstlendiler

Dolar ne kadar? (5 Haziran dolar fiyatları)

Haftanın ilk gününde dolar/TL, 3,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar? (5 Haziran dolar fiyatları)

 ABD istihdam verisi öncesi 3.53'ün hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, veri ardından aşağı yönlü sert geriledi. Cuma gününü 3,51'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste dördüncü aya taşıyan dolar/TL, 2014'ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.

Kur şu dakikalarda 3,50 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise,3,94 seviyesinde seyrediyor./ntv


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #Euro
banner863
Önceki Haber
İmar değişiklikleri sorgulanacak
Sonraki Haber
Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.