Haftanın ilk gününde dolar/TL, 3,50 seviyesinden işlem görüyor.

ABD istihdam verisi öncesi 3.53'ün hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, veri ardından aşağı yönlü sert geriledi. Cuma gününü 3,51'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.



Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste dördüncü aya taşıyan dolar/TL, 2014'ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.



Kur şu dakikalarda 3,50 seviyesinden işlem görüyor.



Euro ise,3,94 seviyesinde seyrediyor./ntv