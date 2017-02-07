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Dolar ne kadar? (7 Şubat 2017 dolar ve euro fiyatları)

Küresel piyasalardaki hareketlerin izlendiği dolar/TL 3,70 civarında seyrediyor.

Dolar ne kadar? (7 Şubat 2017 dolar ve euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın iki puana ulaşan sıkılaştırma adımlarıyla yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de dış piyasalara paralel hareket görülüyor.

Merkez Bankası adımları, dolarda küresel zayıf seyir ve piyasayı etkileyecek haber akışının yavaşlamasının desteğiyle dün yaklaşık bir ayın en düşüğü olan 3,66 seviyesine gerileyen dolar/TL bu sabah 3,70 civarında seyrediyor. Euro da 3,95'in üzerinde işlem görüyor.

Avrupa'daki siyasi riskler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve attığı adımların piyasalarda tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

ABD'de cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinde ücret artışlarının beklentilerin altında kalmasıyla piyasada Fed'in Mart'ta faizleri artırmayacağına yönelik beklenti oluşmuştu. Bu gelişme küresel piyasalarda doların zayıflamasına neden oldu./ntv

Etiketler; #dolar #dolar kaç tl #euro kaç lira #Merkez Bankası
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