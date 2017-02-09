Dolar ne kadar? (9 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın sıkılaştırmanın devam edeceğine yönelik açıklamasıyla dolar/TL 3.69'un altını gördü.

Dolar/TL şu dakikalarda 3.69'dan işlem görüyor.



Euro/TL ise 3.95'ten işlemde.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7230 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9770 lira olmuştu.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da yaptığı sunumda mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini söyledi.



Çetinkaya, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.



Açıklamaların ardından dolar 3.70'in altına gevşedi ve 3.6870'e kadar indi. Kur gün içinde en yüksek 3.7241'i görmüştü.