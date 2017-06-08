Dolar/TL, güne sınırlı da olsa düşüşle başlayarak 3,5440 seviyelerinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına bağlı olarak 3,5585'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 3,5485'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 3,5440 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9950, sterlin/TL de 4,6010 ile önceki kapanışının hemen altında işlem görüyor.



Analistler, bugün yoğun haber ve veri akışının döviz kurlarında sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5590 seviyesinin direnç, 3,5240 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.



Günün en önemli gündem maddelerinin, ABD'de eski FBI Direktörü James Comey'in vereceği ifade, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim olduğunu kaydeden analistler, Katar krizi ile ilgili gelişmelerin de izleneceğini belirtti.



TCMB repo ihalesi açmadı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.



TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.