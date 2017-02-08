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Dolar harekete geçti!

Dolar ve euro ne kadar (8 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Dolar ve Euro yeniden hareketlendi. Dolar kuru 3,75 lira sınırını geçti. Euro da 4 lirayı aştı. Piyasalardaki hareketliliğin nedeni Avrupa'daki devlet başkanlığı seçimleri ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın politikalarındaki belirsizlik.

Dolar ve euro ne kadar (8 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Geçen FED'in faiz arttırmama kararından sonra düşüş eğilimi gösteren dolar ve euro yeniden çıkışa geçti. Dolar kuru 3,75 lira sınırını geçti. Euro da 4 lirayı aştı.

Yükseliş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hızlandı. 

Açıklamaların etkisi ile kur dün önce 3.73 seviyesini aştı. Dolar yeni günde de 3 lira 74 kuruş seviyesini gördü. Şu sıralar dolar kuru 3,75 liranın üzerinde.

Piyasalardaki baskının en büyük nedeni Fransa, Almanya ve Hollanda'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Amerika Başkanı Donald Trump'ın politikalarındaki belirsizlik.

İtalya'da da seçime gidilmesi ihtimali piyasalarda endişe yaratıyor.

ulusalkanal.com.tr

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