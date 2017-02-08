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Dolar ve euroda ne kadar (8 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti.  Yeni günün ilk işlemlerinde, dolar 3.7476 lira, euro da 4.0047 lira düzeyine yükseldi

Dolar ve euroda ne kadar (8 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak yönünü yukarıya çeviren dolar ve euro yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Yeni günün ilk işlemlerinde, dolar 3.7476 lira, euro da 4.0047 lira düzeyine yükseldi.

3.66 SEVİYESİNE KADAR GERİLEMİŞTİ

Düşüş trendine giren dolar Cuma günü 3.6633 seviyesine kadar gerilemişti. Dolar kuru Pazartesi günü de sakin seyretmişti. 

11 OCAK'TA 4,00 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Euro/TL ise Cuma günü yaşanan küresel gelişmelerle birlikte 3.9390 seviyesine kadar gerilemiş, ciddi bir yükseliş seyretmemişti.

11 Ocak'ta 4.0118 seviyesi ile 4'ün üzerine çıkan euro, 3 Şubat tarihine kadar 4'ün üzerinde seyretti. Euro, 3 Şubat'tan sonra bugün de 4,00 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

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