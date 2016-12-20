Dolarda son durum (20.12.2016)

Dolar, TL karşısında Merkez Bankası kararı sonrası 3,54 seviyesine yükseldi.

Güne 3,5250 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Merkez Bankası'nın PPK kararı sonrasında 3,50 seviyesinden 3,54'e yükseldi.





En yüksek 3,5440 seviyesine kadar çıkan kur, düşüşe geçerek 3,5350 seviyesine geriledi.





Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,5230 seviyesinden işlem görüyor.







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