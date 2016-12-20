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Dolarda son durum (20.12.2016)

Dolar, TL karşısında Merkez Bankası kararı sonrası 3,54 seviyesine yükseldi.

Dolarda son durum (20.12.2016)

Güne 3,5250 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Merkez Bankası'nın PPK kararı sonrasında 3,50 seviyesinden 3,54'e yükseldi.


En yüksek 3,5440 seviyesine kadar çıkan kur, düşüşe geçerek 3,5350 seviyesine geriledi.


Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,5230 seviyesinden işlem görüyor.



ulusalkanal.com.tr

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