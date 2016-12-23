Dolarda son durum ne?

Haftanın son gününde dolar/TL 3.51 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, dün gün içinde en düşük 3.4990 seviyesine kadar gerilese de ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından toparlayarak, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.04 artışla 3.5101 seviyesinden tamamladı.



Kur şu dakikalarda 3.51 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 3.67'den işlemde.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5140 lira, avronun satış fiyatı ise 3.6700 lira olmuştu.



Analistler bugün Fransa ve İngiltere büyüme ile ABD konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, uluslararası piyasada bugünden itibaren başlayan Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle kur tarafında yatay seyrin devam edebileceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3.5000 ve 3.4680 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, 3.5340 seviyesinin ise direnç olarak güçlendiğini söyledi.