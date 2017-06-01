Bir süredir 3,55-3,60 bandında sıkışık bir seyir izleyen dolar/TL'de aşağı yönlü hareket sürüyor. Kur yeni güne uluslararası piyasalarda 3,5274 seviyesinden başladı.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki değer kayıplarına paralel dün, 3,5240 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 3,5275'ten tamamladı.



Bugüne de değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 3,5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeyi gördü. Bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,5340'tan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 yükselişle 3,9740'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,12 değer kaybıyla 4,5450'den işlem görüyor.



ABD Merkez Bankasının dün açıklanan Bej Kitap Raporunda, ekonomik büyümenin ılımlı veya sınırlı düzeyde devam ettiği vurgulandı. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da dün yaptığı konuşmada, "Bu yılın geri kalanında iki faiz artışı daha olmasını tahmin ediyorum. Giderek sıkılaşan iş gücü piyasasına yaklaştıkça, enflasyon baskılarının artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerle dün yüzde 0,37 azalışla 96,9'dan günü tamamlayan dolar endeksi şu dakikalarda gelen tepki alımlarıyla 97'nin hemen üzerinde dengelendi.