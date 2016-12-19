Döviz kurları

(AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,5020 3,5040 3,5020 3,5040 Avro 3,6580 3,6600 3,6530 3,6550 Sterlin 4,3620 4,3640 4,3430 4,3450 İsviçre Frangı 3,4100 3,4120 3,4120 3,4140 ANKARA ABD Doları 3,4940 3,5140 3,4920 3,5120 Avro 3,6480 3,6730 3,6380 3,6630 Sterlin 4,3250 4,3950 4,3150 4,3860