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Döviz kurları

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,52303,52503,51003,5120 Avro 3,65303,65503,66403,6660 Sterlin 4,35404,35604,35704,3590 İsviçre Frangı 3,42003,42203,43303,4350 ANKARA ABD Doları 3,51203,53703,50203,5270 Avro 3,63503,66503,64503,6750Sterlin 4,3120 4,3940 4,3120 4,3880

Etiketler; #Döviz kurları #dolar #avro
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