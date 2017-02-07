Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi...
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi...
Fikret Orman: Özür dileriz
Fikret Orman: Özür dileriz

Döviz kurları

Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,6860 3,6880 3,7250 3,7270
Avro 3,9500 3,9520 3,9770 3,9790
Sterlin 4,5940 4,5960 4,6150 4,6170
İsviçre Frangı 3,7040 3,7060 3,7360 3,7380

ANKARA
ABD Doları 3,6730 3,6980 3,7170 3,7420
Avro 3,9330 3,9630 3,9650 3,9950
Sterlin 4,5470 4,6250 4,5690 4,6400


Kaynak: AA
Etiketler; #Döviz kurları #dolar #avro
Önceki Haber
Son dakika: İstanbul'da silahlı çatışma: 2 yaralı
Sonraki Haber
Eşini öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.