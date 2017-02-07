Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,6860 3,6880 3,7250 3,7270
Avro 3,9500 3,9520 3,9770 3,9790
Sterlin 4,5940 4,5960 4,6150 4,6170
İsviçre Frangı 3,7040 3,7060 3,7360 3,7380
ANKARA
ABD Doları 3,6730 3,6980 3,7170 3,7420
Avro 3,9330 3,9630 3,9650 3,9950
Sterlin 4,5470 4,6250 4,5690 4,6400
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: