Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,6860 3,6880 3,7250 3,7270

Avro 3,9500 3,9520 3,9770 3,9790

Sterlin 4,5940 4,5960 4,6150 4,6170

İsviçre Frangı 3,7040 3,7060 3,7360 3,7380



ANKARA

ABD Doları 3,6730 3,6980 3,7170 3,7420

Avro 3,9330 3,9630 3,9650 3,9950

Sterlin 4,5470 4,6250 4,5690 4,6400